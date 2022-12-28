Палата представителей Конгресса запрещает использование программы китайской социальной сети TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всех ее сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Во вторник все законодатели Палата представителей и их сотрудники получили письмо за подписью главного административного директора палаты (CAO) с требованием удалить программу TikTok с официальных устройств из-за проблем в сфере безопасности. В письме говорилось, что со всеми, у кого уже есть TikTok, свяжутся по поводу удаления программы, а будущая его загрузка запрещается. Запрет практически аналогичен закону, который вот-вот должен вступить в силу, — о запрете использования программы TikTok на устройствах федерального правительства. Это произойдет, как только президент Джо Байден подпишет в ближайшие дни законопроект о федеральном бюджете в следующем финансовом году. В этом законопроекте, обеспечивающем финансирование различных статей бюджета на сумму 1,66 триллиона долларов, есть положение о финансировании мер по запрещению применения TikTok на федеральных устройствах. По состоянию на прошлую неделю правительства 19 штатов уже запретили приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance Ltd, на рабочих устройствах правительств этих штатов. В Конгрессе уже звучали предложения ввести общенациональный запрет на китайскую программу. Ранее стало известно, что в Азербайджане заблокирована социальная сеть TikTok. Соответствующее решение опубликовано на сайте Службы госбезопасности страны. Также сообщалось, что Роспропаганда устраивает в TikTok информационный террор перед отопительным сезоном. Таким образом, РФ пытается повлиять на молодежь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.