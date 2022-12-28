Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидается снег, дождь и сильный порывистый ветер. Синоптики рассказали, где ждать ухудшения погоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки "Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на Левобережье ночью небольшой мокрый снег и дождь", — говорится в сообщении. Ветер северо-западный, 7-12 м/с Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем 1-6° тепла; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 0-5° мороза. Как сообщалось, в течение 27-28 декабря на Ивано-Франковской высокогорье прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам стоит воздержаться от походов в горы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.