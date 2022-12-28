В Гомельском областном суде 27 декабря оглашен приговор трем белорусам, обвиняемым в саботаже на железной дороге, по которой шли склады с российской военной техникой для участия в войне в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Денис Дикун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич – 22 года заключения и Олег Молчанов – 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а изъятое при обыске имущество конфисковано. По версии следствия, Дикарь, Равич и Молчанов, трое жителей Святогорска Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожной гонке Жердь — Останковичи (Гомельская область). Поэтому на участке перестали работать светофоры и стрелковые переводы, что могло привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой ВС РФ для войны в Украине. Все трое были задержаны в Светлогорске 4 марта и предъявлены им обвинения по нескольким статьям. Напомним, ранее Министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о задержании трех лиц, обвиняемых в "терроризме на железнодорожных путях". Они пытались устроить коллапс Белорусской железной дороги. Добавим, что оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала о роли белорусских партизан в войне против РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.