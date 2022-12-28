Землетрясение произошло неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области в 13:51 28 декабря. Его магнитуда составила 2,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля. Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен к западу от Делятина на глубине 2 км. По классификации землетрясений он относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, поэтому сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами. Напомним, 23 декабря в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Кроме того, недавно на Марсе также произошло землетрясение, которое было по крайней мере в 5 раз сильнее прошлого рекордсмена. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.