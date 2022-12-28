Сегодня, 28 декабря, на мосту Чжэнсинь Хуанхэ в китайском городе Чжэнчжоу во время сильного тумана произошло масштабное ДТП, в результате которого умер человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Спасатели сообщили, что более 200 автомобилей врезались друг в друга. На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, на мосту Чжэнсинь Хуанхэ можно было увидеть смятые и поваленные друг на друга машины и грузовики. "Это слишком страшно. Здесь полно людей, я не думаю, что мы сможем уехать с моста", — говорится на фоне одного из видеороликов. Многие пострадавшие были заблокированы в своих автомобилях. Пожарная служба направила в помощь 11 пожарных машин и 66 пожарно-спасательных служб, сообщают государственные СМИ. Полиция закрыла мост для транспорта. По данным метеорологической службы, в среду утром видимость во многих районах составляла менее 500 метров, а иногда – до 200 метров. Напомним, 24 декабря, в испанском городе Понтеведра автобус упал в реку. Ранее мы писали, что в Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом. В результате погибли женщина и ребенок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.