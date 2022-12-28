Сегодня, 28 декабря, в Москву с визитом приехали министр обороны Турции Хулуси Акар и начальник турецкой разведки Хакан Фидан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции. Как отмечают в ведомстве, целью визита турецкой делегации было проведение переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом и руководителями российской и сирийской разведок. "На встрече обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии", — сказано в сообщении ведомства. По итогам встречи стороны договорились о продолжении переговоров в таком формате "для обеспечения стабильности в Сирии и регионе". Напомним, еще месяц назад Турция нанесла авиаудары по базам курдской вооруженной организации YPG, которые, в частности, находились на севере Сирии. Также мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в том, что они якобы занимаются только провокациями по урегулированию войны России против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.