В Украине с начала вторжения России было повреждено 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона. Всего в Украине, по словам замминистра, повреждено 35 тысяч объектов. "Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", — сказал Енин. Месяц назад, 27 ноября, замминистра сообщал, что на тот момент было повреждено 32 тысяч объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры. Ранее в МВД сообщили, что около 30% территории Украины нуждаются в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.