На юге Стокгольма произошел взрыв, на месте обнаружены обломки ручной гранаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet. Как сообщается, происшествие произошло у ворот жилого дома в районе Энскедален. С места взрыва скрылся автомобиль и несколько человек в темной одежде. Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Напомним, ранее в Стокгольме произошел взрыв у станции метро. В результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили ранения, мужчина был тяжело ранен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.