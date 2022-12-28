Южная Корея сделала беспрецедентный шаг, подняв над КНДР боевые дроны в ответ на воздушную атаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Запуск беспилотников в ответ на действия Северной Кореи, приведшие накануне к временному прекращению полетов в крупных аэропортах близ Сеула, состоялся, когда Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание, чтобы определить политику в сфере безопасности и экономики в следующем году. Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын в среду, 28 декабря, на конференции руководящей в КНДР Трудовой партии Кореи поставил цели по укреплению военного могущества страны в 2023 году. Северокорейское государственное информационное агентство в официальном сообщении не раскрыло сути этих задач, однако отметило, что Ким сделал обзор "новой сложной ситуации" на Корейском полуострове, а также более широких геополитических обстоятельств. Ким Чен Ын "указал принципы внешней политики и направления борьбы с врагом, которые наша партия и правительство должны неукоснительно соблюдать для защиты суверенных прав и защиты национальных интересов". Агентство также подчеркнуло, что "цели по укреплению потенциала самообороны" были представлены в "рамках подготовки к разным колебаниям политической ситуации". Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться сбить их. Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.