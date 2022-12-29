Воздушные силы ночью сбили пять дронов-камикадзе в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воздушного командования "Восход" в Facebook. Россия запустила дроны для атаки критической инфраструктуры области. Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины. Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "Калибрами". Также зафиксирована стратегическая авиация. Напомним, утром среды, 28 декабря, в Харькове сообщили о взрывах. В результате обстрела ранения получил один человек. Кроме того, в среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.