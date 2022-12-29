Киевский апелляционный суд разрешил арест эксминистра обороны Украины Михаила Ежеля по делу о совершении им государственной измены. Экс-министр является фигурантом дела о "Харьковских соглашениях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора. Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение судьи и избрал для эксминистра меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, в апреле 2010 года эксминистр обороны Украины по предварительному сговору с бывшим президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, нарушив Конституцию Украины, согласовали проект Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства. В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Черноморского флота РФ на территории Украины, их перевооружения и модернизации, а в дальнейшем вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополь. Подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск. Напомним, в августе 2022 года правоохранители объявили подозрение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю по делу о "Харьковских соглашениях". Теперь же суд разрешил его арест. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.