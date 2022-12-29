Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призывает мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы закончить войну, и предлагает привлечь к этому ООН. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на радио Deutschlandfunk. Как отметил Хойсген в эфире немецкой радиостанции, было бы хорошо вовлечь в политические рычаги в отношении России и ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение российской агрессивной войны. "Хотя Россия имеет большое влияние из-за своего права вето в Совбезе ООН, это не означает, что ООН не может ничего достичь", — отметил он. В качестве примера Хойсген привел соглашение о зерне, заключенное, в том числе, с помощью генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. "Но Гутерреш мог бы сделать больше. Ему все еще предстоит возможность убедить неопределившиеся страны усилить дипломатическое давление на Россию, чтобы вернуть страну в мировой порядок ООН", — подчеркнул Хойсген. Он приветствовал предложение Украины о проведении мирного саммита. Кроме того, радио Deutschlandfunk приводит слова верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, призвавшего преследовать преступления в войне против Украины. "На данный момент можно опасаться, что большинство виновных останутся безнаказанными. Если их не будут судить в Украине или России, государствам-членам ООН придется рассмотреть возможность создания международного трибунала", — заявил он евангельской пресс-службе. Недавно РБК-Украина сообщало, что Германия не сможет восстановить нормальные отношения с Россией, поскольку Москва продолжает свою войну против Украины. Напомним, ранее глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявляла, что нормальных отношений западных стран с РФ еще не будет десятки лет, а российский диктатор Владимир Путин — это преступник и террорист. Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией после окончания войны в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.