Агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) США проводят расследование вспышки на ракетном эсминце Carney, состоявшемся 23 декабря в одной из кают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coffee or Die. По данным издания, такое расследование говорит о вероятности поджога одним из моряков. Представитель ВМС США сообщил журналу, что флот использует "все доступные ресурсы для расследования, в частности, поддержку других служб". Пожар возник утром 23 декабря во время стоянки у пирса в порту Флориды. Несмотря на то, что вспышка была ликвидирована силами экипажа, шесть моряков отравились дымом и были госпитализированы. На борту эсминца находилось ракетное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты Harpoon с боевой частью массой 225 кг. Ранее на российском авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем сейчас на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.