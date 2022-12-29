29 декабря верующие чтят память пророка Аггея. В материале Styler читайте, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины. Что принято делать в этот день Сегодня принято посещать церковь. Люди молятся пророку Аггею, память которого отмечает церковь в этот день. Молятся о душах недавно умерших родственников, а также о здоровье и чистоте души детей, недавно родившихся в семье. За здоровье ребенка в церкви ставят свечу. Аггей помогает душам на том свете найти путь, указывает им направление, а также помогает очищению души живущих. В день Агея на Руси было принято бросать в костер снежных человечков. Если огонь угасал, люди верили, что на Рождество будет солнечная погода. Хозяйки на праздник, как правило, начинали приготовление к Новому году. Они варили холодец, леденцы и другие угощения. Главные приметы этого дня Если сегодня инея сегодня много – будут теплые праздники. С утра стоит мороз — сильный холод будет продолжаться до Крещения. Наши предки заметили, если в этот день будет ясная погода, то и осень будет хорошая. Холод 29 декабря – до холодной зимы. От мороза на окнах появились узоры – морозная погода простоит следующие 20 дней. Сильный ветер при безоблачной погоде скоро наступит мороз. Ясный день будет ясным и на следующий день, 30 декабря. Что нельзя делать в этот день В день Агея было запрещено надолго выходить из дома и разговаривать с человеком через порог. Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода хлопоты лучше отложить на второй день. Кто сегодня празднует день ангела Вениамин, Афинодор, Георгий, Егор, Иван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентий, Фадей, Юрий, Феофил, Анна, Гортензия. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.