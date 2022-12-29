Сегодня, 29 декабря, в Украине осадков не предполагается, кроме возможно некоторых регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook. Погода в Украине Осадки "Осадков не предполагается, разве что черкнет по крайней северу атмосферный фронт, который обусловит небольшой мокрый снег или дождь в отдельных районах Черниговской, Сумской и Киевской областей", — рассказала она. Температура Температура в Украине в ближайшую ночь будет опускаться до небольших "минусов", а днем составит +3…+7 градусов, на юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего, 0…+3 градуса. Погода в Киеве В Киеве сегодня осадки маловероятны. Ночью 0, -2 градуса, днем +1…+3 градуса. Как сообщалось, снега в первый день нового 2023 ждать не приходится. 1 января погода будет напоминать обычный весенний день. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.