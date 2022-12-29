Битва в Украине сейчас остановилась: ни Украине, ни России не удается совершить значительные прорывы, считает руководитель главного управления разведки украинского генштаба Кирилл Буданов. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. По его словам, "ситуация просто подвисла. Движения нет". После того, как Вооруженные силы Украины в ноябре уволили Херсон, основные боевые действия разворачиваются в районе Бахмута на Донецкой области. На остальных участках фронта российские войска в основном занимают оборонительные позиции, а наступление зимы и недостаток наступательных вооружений заставили украинские силы снизить интенсивность наземных операций вдоль линии столкновения, растянувшейся примерно на 1000 км. По мнению Буданова, Россия сейчас "в полном безысходности", терпит убытки, и Кремль уже решил объявить об очередной волне мобилизации. Однако, добавляет он, украинской армии по многим направлениям по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед. «Мы не можем нанести им поражение по всем направлениям в полном объеме. Но они тоже не могут. Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения”, — сказал Буданов. Ранее глава разведки заявил, что российская армия начала осени начала сталкиваться с техническим голодом. Оккупантам не хватает разных боеприпасов, в том числе танков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.