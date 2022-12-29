Вероятность нового наступления русских войск в Запорожской области зимой снижается. Оккупанты создают оборону от возможных наступательных операций ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Как пишут аналитики, 28 декабря российские войска, вероятно, разрушили мост через реку в Пологах. Высокопоставленный украинский военный представитель заявил, что нет никаких признаков того, что российские силы в Запорожской области формируют ударные группы, невзирая на некоторые ротации и развертывания там. "Депутат от оккупационных войск Запорожской области Владимир Рогов заявил 27 декабря, что украинские войска будут вести наступление в Запорожской области, но из-за непогоды наступление не является неизбежным", — пишут эксперты. Недавние усилия российских минеров и укреплений в Запорожской области и на побережье Днепра указывают, что российские войска не стремятся проводить там наступление, констатируют аналитики. Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне продолжают нести значительные потери в Запорожской области. Враг прибегает к разным средствам, чтобы полностью не потерять личный состав. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.