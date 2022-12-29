Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на AP. Федоров сказал, что Украина закупила беспилотники типа "Fly Eye" — небольшой беспилотный летательный аппарат, который используют для разведки и наблюдения за полем боя. "Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, — это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и летающие на расстояние от трех до 10 километров и поражающие цели", — заявил министр. Он спрогнозировал "больше миссий с ударными беспилотниками" в будущем, но не прибавил деталей. Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные получили новые ударные дроны Punisher. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники. Кроме того, мы писали, что украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик показала обновленный дрон. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/