Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не особо отличается эмоциональностью, но его снимок, сделанный в Верховной Раде, становится уже легендарным. Генерал присутствовал в зале, пока перед парламентариями выступал президент Владимир Зеленский. Исторический снимок сделал фотограф Андрей Нестеренко и опубликовал его на Facebook-странице. Фото Залужного в Раде "ВР Украины – генерал Валерий Залужный", – лаконично подписал Нестеренко фото.

Валерий Залужный в Раде (фото: facebook.com/andrei.nesterenko) В кадре мы можем увидеть Залужного, откинувшегося на спинку стула и поднявшего голову вверх. В его взгляде ощущается усталость, но в то же время и несокрушимость. Украинцы отреагировали на снимок в комментариях и назвали его легендарным. Некоторые люди назвали это фото лучшим за 2022 год. Это момент, когда человек сам с собой и весь мир должен просто дать ему такую возможность. Крутой человек. Крутая фотка. Шедевральная фотография, Андрей, очень сильная! Благодарю Вас за это историческое фото! Невероятное фото! Как и генерал! Это точно фото 2022! В нем есть все. Усталый, но несокрушимый. Эти линии, эти параллели, они еще больше усиливают драматизм сюжета. Красивое фото. Напомним, что ранее Залужный обратился к партнерам Украины и сказал, что цена мира очень высока.