Британские специалисты помогли обучать украинских военных управлению вертолетами Sea King, которые вскоре получит наша страна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter. Как отмечают в ведомстве, обучение для десяти экипажей ВСУ провели специалисты Королевского военно-морского флота Великобритании. В результате тренировок были расширены поисково-спасательные возможности наших солдат.

Великобритания будет осуществлять украинские пожилые люди с морем King helicopters как часть его continued [email protected] должен расширить Морской ход тренировки до 10 сокровищ бродячих сил Ukraine, способствуя их поиску и защиты возможностей.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022 В Минобороны добавляют, что вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки. Отметим, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом. Последняя "вертушка" была списана в 2018 году. Напомним, что Великобритания передаст Украине Sea King стало известно еще 23 ноября. В целом наша страна получит три таких вертолета. Также мы писали, что Великобритания отправила в Украину более 15 тысяч зимних наборов обмундирования, а также около 900 генераторов и передала их украинским военным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.