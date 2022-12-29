Ставки на спорт позволяют заработать, и при этом провести досуг интересно. Вы можете выбрать понравившийся вам вид спорта, и сделать ставки. Для привлечения внимания клиентов, многие конторы предлагают разные акции. Но, в стране работает большое количество компаний, но какие из них ведут свою деятельность легально? Многие об этом не задумываются, так как видят «красивую картинку», интересные условия и возможность выигрыша. Знаете ли вы о том, что лишь малая часть БК работает официально? К таким компаниям можно отнести:

Parimatch;

LootBet;

БК «Фаворит»;

БК «Спортлига»;

БК «Леон».

Эти компании получили разрешение на ведения бизнеса, и гарантируют выплату своим клиентам.

Каким конторам доверяют потребители?

В стране ведут свою деятельность разные компании, но почему-то, игроки предпочитают делать ставки именно в зарубежных компаниях. Но, зачем, если отечественные конторы предлагают не менее хорошие условия? Если вы боитесь, что вам не выплатят выигрыш или вы просто хотите все делать законно, то нужно выбирать легальные компании. Те БК, которые работают нелегально, есть не менее востребованными, а клиенты не видят никакой разницы, но все же, она есть.

Можно ли найти БК по отзывам?

Ознакомившись с отзывами клиентов на разных сайтах, можно понять, насколько честной есть компания. Найти отзывы можно не только на официальном, но и на других сайтах. Читая мнения игроков на официальных сайтах, не стоит им доверять, так как администратор страницы может их корректировать. Посещая другие страницы, можно убедиться в правдивости сказанного. Наиболее популярными страницами для поиска правдивой информации есть:

Форумы. На них игроки рассказывают о своем опыте ставок, и говорят о том, насколько честными есть выплаты; Сайты-отзывы. Есть страницы, которые были созданы для того, чтобы клиенты могли оставлять отзывы; Социальные сети. Их большое количество позволяет ознакомиться с отзывами о компаниях по всей стране.

Чтобы обмануть клиентов, нечестные БК могут заказывать написание отзывов. Поэтому, нельзя опираться только на один сайт с отзывами, так как нужно изучить всю информацию на разных страницах.

Должна ли БК реагировать на жалобы?

Связь с игроками – это важная часть работы. Все жалобы, в некоторых компаниях, сразу отправляются в службу технической поддержки, чтобы компания могла разобраться в ситуации. Если вы видите, что есть негативный отзыв, но компания никак на него не отреагировала, то это должно вызвать подозрение. Легальные конторы следят за всеми негативными отзывами, и сразу отвечают на них, чтобы решить вопрос. Не стоит ставить деньги в тех БК, которые не пытаются решить возникшие проблемы. Если у вас возникнут проблемы, то они просто будут проигнорированы, официальные представители власти не смогут вам помочь.

Платежи

Если вы еще не выбрали компанию, то обратите внимание на комиссии, которые снимаются в разных БК при пополнении счета и выводе денег. Если она слишком большая, то не стоит тратить деньги напрасно. Важными есть некоторые правила пользования услугами:

Компании, которые законно ведут свою деятельность, могут снимать большую комиссию, так они платят налог;

Вывести деньги вы можете на любые счета;

Чтобы компенсировать комиссию, БК может предлагать разные акции;

Выбирайте официальные букмекерские конторы, и тогда вы сможете законно получать выигрыши, и не беспокоиться о том, что вас могут обмануть.