Даже в условиях войны необходимо время от времени отдыхать. Это позволит восполнить запас энергии. Но где же можно отлично провести вечер или даже выходные, не уезжая далеко от столицы? Ответ – в этом материале.

Изысканный ресторан под Киевом: приятная атмосфера и аппетитные блюда

Если вы в поиске замечательного места для отдыха, рекомендуем вам CHALET EQUIDES. Это загородный ресторан премиум-класса для настоящего релакса. Здесь вы можете провести приятно время со своей половинкой, друзьями или коллегами и насладиться средиземноморской кухней. К вашему вниманию представлен огромный выбор вкусных основных блюд, гарниров, салатов, закусок, десертов и т.д. Меню ресторана включает и традиционные блюда, и авторские. Также в CHALET EQUIDES вам могут приготовить дичь с собственного хозяйства. В меню есть блюда из:

благородного оленя;

косули;

муфлона;

кабана.

Чтобы отведать дичь, заказ на определенное блюдо необходимо сделать за 48 часов.

К блюдам вы можете добавить бокал красного или игристого на свой вкус – заведение имеет восхитительную винную карту. К тому же этот загородный ресторан под Киевом отличается стильным дизайном. Гармоничный интерьер и экстерьер, а также красивая ухоженная территория вокруг станут прекрасным фоном для ваших памятных фото.

CHALET EQUIDES идеально подходит для празднования различных торжеств. Персонал ресторана приложит максимум усилий, чтобы вы провели ваш особенный день, наслаждаясь каждой минутой. Так, в ресторане вы можете отметить День рождения, корпоратив, Новый год или же устроить выездную свадебную церемонию.

Где размещен ресторан CHALET EQUIDES

CHALET EQUIDES находится на территории загородного отельно-паркового комплекса EQUIDES CLUB в селе Лесники недалеко от столицы – всего 15 километров.

На территории самого комплекса есть все, чтобы окунуться в атмосферу релакса:

СПА-комплекс. Конный клуб для новичков и профессионалов; Конференц-сервис с залами под любой запрос. Академия гольфа. Детский клуб Equikids. Два отеля и бунгало.

Забронируйте подходящий номер, и вы сможете не только насладится вечером в CHALET EQUIDES, но и провести выходные или даже отпуск в EQUIDES CLUB. Живописная территория, роскошная сауна и хаммам, заботливый персонал – это и не только в EQUIDES CLUB поможет вам восстановить силы и найти ресурс на новые свершения.

Контакты:

Новообуховская трасса, с. Лесники

ул. Вишневая, 36 (15 минут от центра столицы)

[email protected]

+38 (050) 338 58 58