30 декабря православная церковь чтит память иудейского пророка Даниила. В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого-нибудь именины. Что известно о святом Даниле Даниил – это библейский пророк. Он принадлежит к числу великих христианских пророков. Жил в VII-VI веках до н. Святой есть потомок знатного иудейского рода. Он предсказал приход Мессии в мир. После того как Навуходоносор завоевал Иерусалим, попал в плен, получил образование и стал служить при дворе. Особенно прославился тем, чтобы был способен толковать сны. За отказ поклониться идолу было брошено в яму со львами, но те его не разодрали и он остался жив благодаря чуду. Эта дата считается удачной для гаданий, разных ритуалов и приворотов, хотя церковь такие обряды осуждает. Наши предки прислушивались к кукушке: если она ест, то зима будет. В старину в день Даниила девушки гадали на жениха. Святой Даниил был прозорливым пророком и женщины пытались хоть немного получить его прозорливость, расшифровывая разные знаки и послания. Главные приметы этого дня Иней на деревьях – Праздники будут теплыми. Вьюга — хорошо будут роиться пчелы. Юго-западный ветер предвещает снеговую погоду. Ясный день – до урожая. Лес отражается в облаках — вскоре пойдет снег, который затянется на несколько дней. Запрещено делать сегодня Нельзя сегодня целовать спящих детей до 3 лет — ребенок будет болеть Нельзя опаздывать — можно упустить удачу. Нельзя говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы личного характера. Нельзя спешить, спешить, проявлять суетливость. День ангела этой даты отмечают Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.