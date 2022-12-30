Сегодня, 30 декабря, на Украине ожидается не зимняя погода. "Вишенкой на торте" станет дождь, местами переходящий в снег, в некоторых регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook. Погода в Украине Температура составит в большинстве областей Украины +3…+9 градусов, на востоке и северо-востоке +1…+5 градусов. Осадки Дожди пройдут в западных областях, вечером дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской областей. "При понижении температуры воздуха временами возможен мокрый снег. На остальной территории — без существенных осадков", — рассказала она. Погода в Киеве В столице сегодня будет преобладать сухая погода, лишь к вечеру пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+6 градусов. Как сообщалось, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже. При этом по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях – близко к норме. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.