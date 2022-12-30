В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) ночью произошел большой пожар в центральном районе города у железнодорожного и автомобильного вокзалов. Об этом 30 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные российские Telegram-каналы. На месте происшествия работали пожарные и сотрудники МЧС. Как уточняют очевидцы в местных пабликах, пожар произошел на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия. При этом жители Ростова также пишут о горящем здании по улицам Сиверса и Гвардейской площади. Рядом расположены центральные вокзалы – железнодорожный и автомобильный. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. Также не уточняется степень повреждений в результате пожаров. В сети ночью 30 декабря опубликованы фото и видео с места огненного ЧП.

В центре Ростова-на-Дону в РФ произошел большой пожар у вокзала (фото: t.me/news161ru/t.me/rostov_glavniy) Ранее сообщалось, что 26 декабря в Новосибирске в РФ загорелся сильный пожар на складах и площадь огня составляет около 2 тысяч квадратных метров. Днем ранее 25 декабря в российской Кубани вспыхнул торговый центр "Вега". Кроме того, в этот же день в российском Курске слышали взрывы в районе аэродрома "Халино". А 23 декабря в Москве пожар вспыхнул в военной части. Перед этим, 13 декабря, в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории завода "Звезда", производящего двигатели для флота РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.