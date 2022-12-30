Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Киев дронами-камикадзе. Украинские защитники поразили все вражеские БПЛА. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА. "После вчерашнего ракетного обстрела, не принесшего агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских Shahed", — отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Чиновник рассказал, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей. "Один из баражирующих боеприпасов попал в админздание в Голосеевском районе. В результате сооружение было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждения окон. Информация о пострадавших не поступала. Все данные уточняются", — добавил глава КМВА. Напомним, 30 декабря россияне атаковали Киев и область ударными дронами. Работало ПВО. Воздушная тревога была отменена около половины пятого утра. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.