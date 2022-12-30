Гороскоп на 2023 год расскажет о трех знаках Зодиака, от которых отвратится везение в период Черного Водяного Кролика. Об этом пишет Bigmir.net. Телец Представителям знака придется затянуть пояса, поскольку они столкнутся с финансовыми проблемами и рабочим кризисом. Тельцам важно грамотно распределять свои финансы и не тратиться эмоционально. Тем не менее, в 2023 году в жизнь Тельцов могут вернуться друзья из прошлого, которые помогут выбраться из неприятностей. Весы В 2023 году вам не стоит мечтать о больших целях, поскольку удача будет не на вашей стороне. Поэтому Весам лучше заняться накоплением состояния и налаживанием контактов с близкими людьми. В конце года вы можете реализовать амбиции, а друзья смогут поддержать и помочь. Козерог Вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем, которые мотивируют пересмотреть свой безумный ритм жизни. К счастью весной у вас может появиться дополнительный источник доходов. Финансовое положение улучшится, если отказаться от работы с ненадежными людьми и не вступать в споры. Раньше мы писали, каким именем нельзя называть ребенка в 2023 году, чтобы не сломить ему жизнь. Также читайте, что готовит 2023 каждый из знаков по Гороскопу друидов.