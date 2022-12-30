Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили все вражеские БПЛА. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Наши защитники неба отменяли все пять находившихся над областью "Шахедов". Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах", — отметил чиновник. Резниченко также рассказал, что захватчики обстреляли Никопольский район по тяжелой артиллерии. "Под удар попала Марганецкая община. Туда прилетели около 30 российских снарядов. Люди целые", — добавил глава ОВА. Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали Киев и область ударными дронами. Украинские защитники поразили все БПЛА противника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.