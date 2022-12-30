Вивьен Вествуд умерла в Лондоне 29 декабря в возрасте 81 года. Самая известная британская модельерша основала стиль панк в мире моды, и навсегда останется в истории. Она прожила долгую и удивительную жизнь. В материале Styler читайте, чем прославилась и запомнится нам Вивьен Вествуд. Как умерла модельер О смерти дизайнера сообщили в модном доме Weswood. Отмечается, что госпожа Вествуд "мирно умерла в окружении своей семьи" в Лондоне. Причины смерти и какие-либо подробности не сообщаются. Чем известна Вивьен Вествуд Британка начала заниматься дизайном еще в 1970 году. В 1971 году вместе с модельером и музыкантом Малькольмом Маклареном открыл магазин одежды Let It Rock. С Маклареном, который был гражданским мужем, она открыла магазин байкерской и панковской одежды и разработала стиль для музыкантов из группы Sex Pistols.

Вивьен Вествуд в молодости (фото: wikipedia.org) Собственный бренд одежды Vivienne Westwood она создала в 1981 году. Дизайнера называли хулиганкой, бунтаркой, при этом ее коллекции раскупались молниеносно. В 1990-х г-жа Вествуд стала второй женщиной-модельером Великобритании после Мэри Куант, представившей свои коллекции в Париже. Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Именно ему приписывают популяризацию образа с рваными джинсами и косухами.

Вивьен Вествуд была известной активисткой (фото: twitter.com/FollowWestwood) За ее вклад в культуру она получила рыцарский орден Британской империи. По данным на 2021 год, состояние дизайнера превышало 50 млн долларов США. В начале 2000-х Вивьен Вествуд начала заниматься активизмом, что сказалось на ее работах. Основной темой ее коллекций стали проблемы экологии и климатических изменений.

Вивьен Вествуд умерла на 82 году жизни (фото: vogue.com) По всему миру открыто более 500 магазинов Vivienne Westwood. Как мы раньше писали, умер король футбола – легендарный Пеле.