Российские оккупанты использовали ночью 30 декабря для атаки по Киеву и области дроны иранского производства типа Shahed для ударов по объектам инфраструктуры. При этом силы противовоздушной обороны ВСУ отразили вражескую атаку. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника. "Ночная атака дронами-шахедами. Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники", — рассказал он. По предварительной информации, попаданий нет, отметил глава ОВА. Также Кулеба добавил, что на местах сбития вражеских дронов работают экстренные службы. Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 30 декабря, россияне снова атаковали Киев и область ударными дронами. Работали системы ПВО ВСУ. Воздушная тревога была отменена около половины пятого утра. Напомним, что ранее утром 29 декабря в Киеве в результате вражеской атаки пострадали три человека. Также в результате воздушных ударов в столице были повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка. Добавим, что в небе над Киевом в четверг силы ПВО уничтожили 16 ракет противника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.