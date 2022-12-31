Российские запасы высокоточного вооружения уже в значительной степени израсходованы. Для атак по Украине враг использует недавно изготовившие ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона. "РФ испытывает дефицит, но все равно пытается делать вид, что имеет много запасов. Если говорим о возможности производить и пополнять эти запасы — то они не отвечают потребностям на фронте", — указал он. Юсов объяснил, что оккупанты производят "Калибры" и сразу же используют их для террористических атак по энергетической инфраструктуре, чтобы поддержать психологическую операцию и убедить в наличии больших запасов высокоточного вооружения. "Но они не смогут наносить массированные удары в таком темпе. Все ракеты сразу с конвейера уходят на фронт. А стратегические запасы заканчиваются, эти запасы составляют уже менее 30% от общего количества", — подытожил разведчик. Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.