Генеральный директор Tesla Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов из-за падения акций компании-производителя электромобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Согласно данным агентства, 21 ноября 2021 года состояние изобретателя достигло 340 миллиардов долларов. Однако за последние недели декабря капитал Маска начал резко снижаться и уменьшился до 137 миллиардов долларов. Причиной стало падение акций Tesla. Как пишет Bloomberg, за семь дней производитель электромобилей подешевел на 85 миллиардов долларов, а его рыночная капитализация упала до 390 миллиардов долларов. "В общей сложности за год стоимость компании сократилась втрое. В январе она оценивалась в 1,2 триллиона долларов", — добавляют СМИ. Напомним, ранее американские журналисты информировали о том, что состояние Маска тает после покупки Twitter. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.