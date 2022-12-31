Морозильная камера может показаться довольно простой штуковиной. Вам просто нужно, чтобы вашы продукты были достаточно холодны, верно? Когда вы начнете выбирать моризилку, вы быстро поймете, что все может быть намного сложнее. Морозильники бывают разных типов и размеров, и вы обнаружите удивительный набор доступных функций и различных факторов, которые необходимо учитывать.

В большинстве современных домов морозильная камера уже является частью холодильника, и многом вполне хватает объема морозилки в холодильнике. Но в больших домохозяйствах, те, кто любит покупать оптом, чтобы сэкономить, садоводы, которые хотят, чтобы их продукция могла храниться дольше, и охотники, которые регулярно имеют большое количество мяса, чтобы сохранить его свежим, могут обнаружить, что им нужно дополнительное пространство, предоставляемое автономная морозильная камера.

Если вам не хватает места в морозильной камере и вы приняли решение о покупке морозильной камеры, это только полдела. Выбрать правильный морозильник — сложная задача. Наш материал поможет вам понять, чего ожидать при поиске, как точно определить, что вам нужно и чего вы хотите от морозильной камеры, и что искать в выбранной вами модели морозильной камере.

3 основных типа автономных морозильных камер

Если вы покупаете морозильную камеру, которая не интегрированая к холодильнику, у вас есть несколько вариантов на выбор. Рассмотрим подробнее каждый тип морозильной камеры.

1. Вертикальная морозильная камера

Вертикальные морозильные камеры популярны из-за удобства, которое они предлагают. Как правило, они легко проходят через дверь, не занимают слишком много места, их легко перемещать и, как правило, они оснащены разделителями отсеков, благодаря которым ваша еда будет организована так, как вам удобно.

К сожалению, вертикальные морозильники, как правило, немного дороже, чем другие популярные типы морозильных камер, и они также потребляют немного больше энергии. Однако, когда дело доходит до удобства и простоты использования, вертикальные морозильные камеры побеждают.

Преимущества:

Не занимают слишком много места.

Легко поддерживать порядок в еде.

Обеспечивают легкий доступ к различным видам пищи.

Можно легко перемещать.

Стоит помнить:

Может быть дороже, чем другие типы.

Используют больше энергии.

2. Морозильный ларь и морозильник

Морозильные лари , часто называемые морозильными камерами, являются очень популярным выбором среди покупателей, заботящихся о стоимости и энергии. Они имеют наибольшую вместимость из трех типов.

Если у вас есть много продуктов, которые нужно хранить в замороженном виде, или большие продукты, которые вы хотите поместить в морозильную камеру, это лучший выбор. Они потребляют меньше энергии, чем вертикальные модели, и дольше остаются холодными при отключении электроэнергии.

Они не так удобны для повседневного использования, как вертикальные морозильники, потому что для того, чтобы добраться до любых предметов в нижней части морозильной камеры, потребуется переместить все, что находится сверху. Они также, скорее всего, потребуют ручного размораживания, которое доставит неудобства. С другой стороны, они обычно стоят меньше, чем вертикальные модели, как в плане первоначальных затрат, так и в плане долгосрочных затрат на электроэнергию.

Преимущества:

Доступны.

Большая емкость.

Меньше энергии.

Сохраняют продукты замороженными дольше без электричества.

Стоит помнить:

Труднее добраться до продуктов в морозильной камере.

Обычно требуют ручной разморозки.

Факторы, которые следует учитывать при покупке морозильной камеры

Чтобы получить четкое представление о том, что вы хотите от морозильной камеры, полезно иметь представление о том, какие у вас есть варианты. Это некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при поиске, и функции, на которые следует обращать внимание.

1. Размер

Большинство людей, покупающих автономный морозильник, уже имеют некоторое пространство в морозильной камере как часть своего холодильника и хотят его расширить. Это делает размер и вместимость наиболее важными факторами для многих покупателей морозильных камер. Прежде чем вы начнете просматривать варианты, вы должны иметь представление о том, сколько вы хотите, чтобы ваш морозильник вмещал, чтобы вы могли получить его с подходящей емкостью для ваших нужд.

Вы также должны иметь в виду, сколько места он займет. Где вы планируете поставить морозильную камеру и сколько места для нее имеется? Вертикальную морозильную камеру будет легче разместить на кухне, но если вам нужна вместимость морозильного ларя, вам нужно обязательно найти или создать достаточно большое пространство в вашем доме, чтобы хранить его.

2. Стоимость

Знайте свой бюджет на покупку морозильной камеры с самого начала, но также имейте в виду, как можно сравнить долгосрочные затраты. Если вы пытаетесь выбрать энергоэффективную модель, которая стоит больше, чем другие варианты, затраты на ее эксплуатацию со временем окупятся. Вертикальные модели обычно стоят дороже, чем морозильные лари, и потребляют больше энергии, поэтому знайте, что вы платите больше за удобство, если выбираете вертикальный морозильник.

Полезные функции, такие как автоматическое размораживание, в конечном итоге обойдутся вам дороже, но удобство возможности пропустить ручное размораживание может стоить разницы. Также не забывайте о стоимости доставки. Морозильная камера, как правило, довольно большая и тяжелая, поэтому затраты могут возрасти, если только вы не обратитесь к поставщику, который предлагает бесплатную доставку.

3. Использование энергии

Морозильные камеры должны работать постоянно (по крайней мере, когда в них есть продукты), чтобы выполнять свою работу. Это означает, что они будут использовать энергию практически 24/7. Таким образом, выбор энергоэффективного морозильника может существенно повлиять на ваши общие затраты на электроэнергию и занимаемую площадь.

4. Объем использования

Есть много факторов, которые влияют на то, насколько часто будет использоваться морозильник. Как часто вы ходите по магазинам, сколько людей будет пользоваться морозильной камерой и как выглядят ваши привычки в еде, и это лишь некоторые из них. Охотникам потребуется достаточно места для хранения большого количества мяса в замороженном виде. Семьи, которые любят замороженную пиццу, должны убедиться, что их морозильник легко помещается в них.

Взгляните на типичные привычки вашей семьи, которые будут влиять на то, как регулярно используется ваш морозильник. Но также подумайте, сколько еды вам может понадобиться в то время, когда она будет наиболее полезной — например, сразу после похода за продуктами или во время праздников. Если цель покупки отдельной морозильной камеры состоит в том, чтобы освободить дополнительное место для продуктов, которые сейчас не помещаются, разумно выбрать размер и тип, которые будут соответствовать вашим самым высоким потребностям, чтобы в конечном итоге вы не купили ту, которая не подходит. все еще не хватает, когда вам это нужно больше всего.

5. Температурно-климатическая классификация

Согласно FDA, вы должны поддерживать температуру в морозильной камере на уровне -18 °C. Хотя все морозильные камеры будут рассчитаны на достижение этой температуры, на их способность постоянно это делать может влиять климат, в котором они хранятся.

Если вы будете держать морозильник на кухне или в другой комнате внутри, вам, вероятно, не нужно об этом беспокоиться. Если вы планируете хранить морозильник в гараже, на улице или в любом месте, где температура колеблется в зависимости от погоды, проверьте оптимальный температурный диапазон любого морозильника, который вы рассматриваете. Некоторые модели предназначены для отличной работы в гараже или другом подобном месте, другие будут работать менее эффективно или не смогут оставаться достаточно холодными.

6. Варианты организации

Самая большая привлекательность вертикальных морозильных камер по сравнению с морозильными ларями заключается в том, что они значительно упрощают хранение продуктов в порядке и обеспечивают легкий доступ к ним. Они поставляются с разделителями отсеков и сконструированы таким образом, что доступ к любому предмету, который вам нужен, намного проще, чем в морозильных ларях.

Морозильные лари часто поставляются с подвесными корзинами (и их можно купить больше), которые немного помогают решить проблему, но вы все равно, вероятно, будете складывать много продуктов, а это означает, что вам придется убирать предметы, прежде чем вы сможете добраться до того, что вам нужно. хочу. Они также требуют большего изгиба, чтобы добраться до предметов внизу, что может быть физически сложно для некоторых клиентов.

7. Уровень шума

Каждый морозильник будет издавать некоторый шум, но некоторые из них намного тише, чем другие. Если ваш морозильник будет храниться в помещении, в котором вы проводите много времени, вам следует учитывать уровень шума различных моделей, которые вы проверяете. Морозильники с ручной разморозкой обычно тише саморазмораживающихся. Чтобы понять, работает ли морозильная камера ненормально громко или имеет репутацию тихой, вам следует ознакомиться с отзывами пользователей о различных моделях, которые вы рассматриваете.

8. Производительность затемнения

Производительность затемнения означает, как долго морозильник будет сохранять продукты холодными во время отключения электроэнергии. Для большинства потребителей это не проблема, которая возникает слишком часто, но наличие правильной морозильной камеры может иметь большое значение, когда это происходит. Морозильная камера с хорошими показателями затемнения может избавить вас от грязных, вонючих продуктов и неприятной задачи по уборке. Морозильные лари имеют наилучшую репутацию благодаря производительности затемнения. Если вы считаете, что существует большая вероятность того, что ваша семья столкнется с регулярными перебоями в подаче электроэнергии, лучшим выбором будет морозильный ларь.

9. Ручная или саморазморозка

Каждый раз, когда по краям морозильной камеры образуется скопление льда, ее эффективность будет снижаться, если вы не разморозите ее. Размораживать морозильную камеру вручную не очень весело — это означает временное удаление всего, ожидание, сколько потребуется времени, чтобы лед растаял, а затем очистку морозильной камеры, прежде чем положить все обратно. за это время еда достаточно остынет (или съешьте ее целиком перед тем, как начнете).

Саморазмораживающиеся морозильные камеры избавят вас от хлопот. Обычно они стоят дороже, громче и более склонны к ожогам в морозильной камере, чем модели с ручным размораживанием, но они предлагают большее удобство и повышенную энергоэффективность.

10. Дополнительные функции для рассмотрения

Некоторые морозильники оснащены дополнительными функциями, которые могут оценить потребители.

Замки морозильной камеры: если вы беспокоитесь о том, что дети в вашем доме могут получить доступ к морозильной камере или оставить дверь открытой, возможно, стоит подумать о морозильной камере с замком.

если вы беспокоитесь о том, что дети в вашем доме могут получить доступ к морозильной камере или оставить дверь открытой, возможно, стоит подумать о морозильной камере с замком. Мягкая заморозка: Вы едите много мороженого? Ненавидите, как он всегда такой жесткий и его трудно зачерпнуть, когда вы только что достали его из морозильной камеры? Функция мягкого замораживания является решением. Это специальное отделение для мороженого, которое поддерживает нужную температуру.

Вы едите много мороженого? Ненавидите, как он всегда такой жесткий и его трудно зачерпнуть, когда вы только что достали его из морозильной камеры? Функция мягкого замораживания является решением. Это специальное отделение для мороженого, которое поддерживает нужную температуру. Циферблатный термостат: циферблатный термостат помогает вам следить за тем, насколько холоден ваш морозильник, и легче контролировать желаемую температуру.

циферблатный термостат помогает вам следить за тем, насколько холоден ваш морозильник, и легче контролировать желаемую температуру. Комбинация холодильника и морозильной камеры: если вы знаете, что вам нужно дополнительное место для продуктов, но типы продуктов могут меняться, вам может пригодиться морозильная камера, которая позволяет переключаться между настройками температуры для холодильника и морозильной камеры.

Заключение

Как вы видели, выбрать правильный морозильник действительно сложно, чем найти что-то, что будет сохранять холод. У вас есть много вариантов для рассмотрения, и, потратив некоторое время на то, чтобы понять, чего вы действительно хотите от морозильной камеры, и какая модель на рынке лучше всего подходит для вас, вы с большей вероятностью останетесь довольны своей покупкой.