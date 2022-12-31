31 декабря верующие чтят память Модеста Иерусалимского. Этому святому молятся за здоровье сельскохозяйственных животных и хороший помет. Также в ночь с 31 декабря на 1 января наступит Новый год. В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать этот день, его приметы, а также у кого именины. Традиции этого дня Наши предки заметили, если в этот день будет ясная погода, то будет дождь. В этот день также покупали новый веник – считалось, что это хорошая примета. Наши предки в этот день следили за нами. Также всегда считалось, что нужно завершить все дела перед Новым годом. Также следует помириться со всеми близкими и желательно отдать все долги. Также наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу. Для этого нужно было лечь на место, где хлеб молотили, и слушать: если под человеком что-то застукает, значит, его ждет смерть, а если зазвенит — свадьба или что-то хорошее. Главные приметы этого дня Снег падает большими хлопьями – до потепления. Очень сильный мороз — метели и снегопады не будет. Если ворон кричит двумя разными голосами, погода скоро изменится. Западный или юго-западный ветер – к оттепели. В поле нет или слишком мало снега – год будет неурожайным. Разбилась посуда – до ссоры. К полуночи убрать блюда с праздничного стола и оставить его пустым – до бедности. Что нельзя делать 31 декабря 31 декабря не оставляйте на видном месте ножи, чтобы бесы не изрезали семейное счастье. Не оставляйте в открытой посуде молоко, иначе внутрь попадут злые духи. Хозяйкам 31 декабря запрещалось зашивать одежду, чтобы весь следующий год не делать исправления ошибок. Женщинам нельзя было стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем. Нельзя быть с долгами, постарайтесь отдать их. У кого сегодня день ангела Именины празднуют 31 декабря: Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Виктория. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.