Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину похитили более 30 мэров в различных областях, и судьба семи городских голов до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию Der Spiegel. Кличко рассказал, что когда в начале широкомасштабного вторжения войска РФ пытались прорваться в Киев, но были остановлены недалеко от украинской столицы, в самом городе все же находились вражеские диверсанты. Целью таких ДРГ противника, в частности, был он сам. "Мэры были целями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству. По всей стране было похищено более 30 мэров, оставшихся в своих общинах. 7 из них считаются пропавшими без вести", — отметил градоначальник. Он отметил, что ситуация была тяжелая: "Если ты останешься со своей общиной, ты предатель. Если вы хотите оставить свою общину и эвакуироваться, вы напуганы кот". "Что ты там должен делать? Я говорю здесь как глава Ассоциации городов Украины. Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили", — рассказал Кличко. Мэр столицы добавил, что он никогда не думал покидать город. Напомним, что российские захватчики широко практикуют похищение людей почти во всех оккупированных населенных пунктах в Украине, в том числе и чиновников, представителей местного самоуправления, пытаясь склонить их к измене. Так, летом российские захватчики похищали мэра Херсона Игоря Колихаева, перед этим весной интервенты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Плюха, а также похищение пережил мэр Мелитополя Иван Федоров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.