Гороскоп на последний день 2022 года говорит о том, что в новый год мы войдем в определенном положении планет и звезд. Юпитер в Овне, Венера в дуэте с Плутоном и ретроградный Меркурий – все это сделает для некоторых новогоднюю ночь незабываемой. Кого из знаков Зодиака накроет любовной страстью прямо в канун Нового года, рассказали в Sante Plus. Телец В конце года приготовил вам несколько приятных сюрпризов. Если вы одиноки, то ваше жизнелюбие, активность и динамичность покорит сердце всех, кто встретится вам на пути новогоднего вечера. Есть большая возможность познакомиться с будущей второй половинкой. Венера из Плутона готовят вам совершенно неожиданный сюрприз. А тем тельцам, которые уже в паре, планеты подарят важную связь с партнером. Найдите силы для поддержки ближайшего человека и примите ту поддержку, которую вам оказывают. Стрелец Ваша любовная жизнь в канун нового года станет похожа на космический орбитальный полет. Успех в любви вас начнет преследовать с новогодней ночи и не будет отпускать еще несколько месяцев благодаря Юпитеру. Не стесняйтесь выражать себя, общаться и знакомиться с новыми людьми. У вас больше шансов на успех, если перестанете обращать внимание на препятствия. Рыбы Период Козерога будет очень благоприятно влиять на Рыб. У вас и вашей второй половинки дела будут идти отлично. Если вы состоите в браке, то вам гарантированы взаимопонимание, укрепление союза, здоровые и крепкие отношения. Если вы еще думаете о своем будущем, то в глубине души вы уже знаете, что рядом с вами верный человек. Поэтому следует сделать решительный шаг. Будет везти и одиноким людям – в новогоднюю ночь вы получите несколько предложений от человека, к которому у вас есть романтические чувства. Не скрывайте их и ответьте положительно. Не спрашивайте советов у других и принимайте решения самостоятельно. Кстати, раньше мы писали о том, для кого из знаков Зодиака январь начнется с успеха и счастья. А еще рассказывали о том, от кого из знаков Зодиака может отвлечься успех в 2023 году.