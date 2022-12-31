Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что обстрел произошел после массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря. Тогда захватчики выпустили и 23 беспилотника. В отчете указывают, что за последние двое суток россияне применили 39 БПЛА. Туда же добавляют 30, которых враг выпустил в ночь с 18 на 19 декабря, и 13 – 14 декабря. "Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября — 7 декабря) их неиспользования, или что РФ получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана", — отмечают специалисты. В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак БПЛА, пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры, учитывая исчерпание запасов высокоточных ракет. "Украинское ПВО доказало свою высокую эффективность в уничтожении "Шахедов". Однако россияне будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке заставить Киев к переговорам", — подытожили аналитики. Ключевые выводы ISW: Президент России Владимир Путин открыл дверь для дальнейшей институциализации коррупции в РФ. Российские войска продолжали контратаки на линии Сватово-Кременной. Украинские войска нанесли удары по районам сосредоточения россиян в Луганской области. Российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевки, а также в Бахмуте, где темпы их наступательных действий замедлились по сравнению с предыдущими днями. Российский источник утверждает, что оккупанты совершили наземные атаки в Запорожской области. Российские и украинские источники продолжали обсуждать, произойдет ли вторая волна мобилизации в России и когда она начнется. Российские чиновники продолжают добиваться интеграции оккупированных территорий в состав РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.