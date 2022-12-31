На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Трагедия произошла в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу. Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпин из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг. Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз опрокинулся, когда упал в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клинику в Амеде и Мелендрессе. Точные причины и обстоятельства аварии выясняются. Ранее сообщалось, что в середине октября в Колумбии автобус попал в ДТП и опрокинулся, в аварии погибли 20 человек. Напомним также, что в ноябре в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, и в результате аварии погиб 12-летний мальчик. Также сообщалось, что в конце августа в Турции туристический автобус свалился в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. Тогда в результате происшествия погибли 5 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.