В Чили в провинции и коммуне Антофагаста в субботу, 31 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 139 км. Толчки зафиксированы в 72 километрах юго-восточнее чилийского города Калама с населением около 143 тысяч человек, и в 52 километрах юго-западнее Сан-Педро-де-Атакама, в котором проживают 2 тысячи человек. Ранее сообщалось о магнитуде 5,6. О каких-либо разрушениях в результате землетрясения не сообщается. Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 28 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла у поселка Делятин в Ивано-Франковской области. Несколькими днями ранее, 23 декабря, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Там же на Буковине сейсмологи фиксировали землетрясение с магнитудой 2,2 и в первый день декабря. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.