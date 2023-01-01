1 января большинство стран мира празднуют наступление Нового года. Верующие вспоминают о святом Илии Муромце. В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать 1 января, его приметы, а также у кого именины. Что известно о святом Илии Муромце Фамилия Ильи первоначально была Сапожником и жила в XII веке. Являлся монахом Киево-Печерской лавры. Святой умер около 1180 года. Илья родился в очень простой семье. В юности и детстве имел паралич, которым был чудом исцелен. До пострига был воином, прославившимся немалой силой и своими подвигами. Илья Муромец – герой не только украинских былин. О его жизни и заслугах можно узнать из германских эпических поэм XIII века. В этот день верующие посещали церковь, которая на Рождество украшает ветви деревьев. Люди приносили их домой, высушивали и хранили в течение года как оберег. Также 1 января принято святить воду. Главные приметы 1 января. Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без облаков, это обещало богатый урожай ягод. Иней на деревьях 1 января числился хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ. Легкий снегопад 1 января говорил о том, что хорошо уродит пшеница. Что нельзя делать 1 января Не стоит злословить, ругаться и злиться. Не следует купаться в водоемах. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя встречать праздник в старой одежде, чтобы весь следующий год не ходить в старой. Какие сегодня именины: Григорий, Илья, Тимофей, Аглая. Ранее мы писали, какие церковные праздники отметим в январе 2023 года. Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.