Киевскую область атаковали "Шахеды". Работает ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы. В районе Киева раздалось несколько взрывов. "Киевскую область атакуют дроны. Стоим. Наша ПВО отрабатывает", — сообщил Кулеба. В Киевской городской военной администрации сообщают, что тревога продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях. Напомним, ночью 1 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО. В одном из районов обломок упал на автомобиль. Пострадавших и жертв нет. В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию 102 о пролетах. Подробности о воздушной атаке читайте на РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.