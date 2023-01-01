Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в субботу с представителями России и Украины в преддверии своей инаугурации и призвал к прекращению войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. Лула, который будет приведен к присяге в воскресенье, сообщил, что отдельно встречался со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Они прибыли в Бразилию, чтобы представлять свои страны по инаугурации Лулы. Политики также встретились с новым министром иностранных дел Мауро Виейрой. Лула сказал Матвиенко, что Бразилия желает "мира и того, чтобы стороны нашли точки соприкосновения, чтобы положить конец конфликту", который начался, когда Москва ворвалась в Украину 24 февраля. По его словам, Свириденко дала ему отчет о ситуации в Украине. Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Лули да Силви. Ранее сообщалось, что в Бразилии завершились 31 октября выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.