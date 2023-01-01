Силы противовоздушной обороны над Киевом уничтожили 23 вражеских цели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет. В столице и области идет воздушная тревога. Напомним, ночью 1 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО. В ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах в "Шахед". Подробности о воздушной атаке читайте на РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.