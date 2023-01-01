В Киев под утро 1 января снова раздались взрывы, количество сбитых вражеских целей увеличилось. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Общественное". Воздушная тревога в Киеве и области продолжается. Обновлено 04:29 Силы ПВО сбили уже 32 вражеских цели, сообщили в Киевской городской военной администрации. Напомним, ночью 1 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО. В ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. Воздушные силы сбили 23 вражеских цели. В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах в "Шахед". Подробности о воздушной атаке читайте на РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.