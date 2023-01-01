В результате вражеских обстрелов в новогоднюю ночь Херсон и окрестные населенные пункты остались без электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича в Telegram. оккупанты опали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, сообщил глава ОГА. Напомним, в новогоднюю ночь по всей Украине объявили воздушную тревогу. В одном из районов Киева обломок упал на автомобиль. Позже в ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. В области и в столице слышны взрывы, вероятно, работает ПВО. В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию 102 о пролетах. Подробности о воздушной атаке читайте на РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.