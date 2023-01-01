Правоохранители обратились с просьбой сообщать о пролетах "Шахедов" после очередной воздушной атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Нацполиции Киевской области Андрея Небитова. Украинцев просят сообщать о пролетах спецлинией. "Если вы слышите такой звук или видите в небе воздушные объекты, сразу сообщайте специальную линию "102", — говорится в сообщении. Напомним, ночью 1 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО. В одном из районов обломок упал на автомобиль. Пострадавших и жертв нет. Подробности о воздушной атаке читайте на РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.