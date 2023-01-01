Среди иранской военной элиты назревает раскол из-за вопросов подавления продолжающихся несколько месяцев протестов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW). Недавние комментарии лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отражают продолжающиеся внутри режима разногласия, и особенно в КСИР, по поводу протестов, пишут аналитики проекта критических угроз. Бригадный генерал Хамид Абазари заявил, что некоторые военачальники "выступили против ценностей, верховного лидера и режима", предполагая, что они спорят о том, как справиться с беспорядками. Абазари также раскритиковал должностных лиц, публично не осудивших протесты. Бывший руководитель организации "Басидж" бригадный генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, теперь отвечающий за организацию и обучение элитных подразделений, специализирующихся на подавлении протестов, поддержал критику Абазари Иранские СМИ назвали Абазари советником командующего КСИР генерал-майора Хоссейна Салами. 31 декабря отдел по связям с общественностью КСИР опубликовал заявление, в котором отвергает замечания Абазари и отрицает, что он советник Салами. В заявлении говорится, что Абазари высказал свое личное мнение, но не использовал правдивую информацию. Замечания Абазари указывают на то, что разногласия в КСИРе существуют между высокопоставленными офицерами. Абазари заявил, что командиры, которых он упомянул, принимали участие в ирано-иракской войне в 1980-х годах и теперь являются генералами. Командирам этого поколения в настоящее время от 50 до 60 лет, и они обычно служат в высших эшелонах вооруженных сил. Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания полицией морали за "неправильное ношение хиджаба". По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили по меньшей мере 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.