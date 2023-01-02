В ночь на 2 января украинские военные сбили над Киевом 12 российских целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации. ПВО продолжает работать. К настоящей минуте над столицей было сбито около 12 воздушных целей, сообщили в КМВА. Обновлено 03:38 Над Киевом уже сбили 16 враждебных целей, сообщает КМВА. Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета. Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено. Сообщалось о работе ПВО, в частности в Полтавской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.