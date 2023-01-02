Неизвестная женщина утром 1 января пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, никакой угрозы не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post. По итогу женщина не смогла попасть на территорию штаб-квартиры организации, на место также были вызваны сотрудники полиции. "Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", — рассказали в ООН. В полиции Нью-Йорка сообщили, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры. В Бразилии на инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотел проникнуть мужчина с ножом и взрывным устройством. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.