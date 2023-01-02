В Деснянском районе Киева ночью 2 января упал обломок иранского дрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко и мэра Виталия Кличко. По предварительным данным, падение обломков было на проезжую часть дороги. Повреждены окна многоэтажного дома. По данным мэра столицы, пострадал 19-летний мужчина, его госпитализировали. На месте работают экстренные службы. Обновлено 02:32 Как уточнили в Киевской городской военной администрации, 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы. Он наступил по неосторожности на обломки стекла. Мужчина направлен в травмпункт.

Обломки "Шахеда" упали в Деснянском районе Киева / Фото: tymoshenko_kyrylo Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено. В Киеве и Днепре раздались взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в частности, в Полтавской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.